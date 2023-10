Omicidio nel condominio, 79enne ritrovata da una vicina: si indaga sulle cause della morte

Paura e sgomento nella mattinata di mercoledì nel Riminese, dove è stato trovato il corpo di una donna vittima di omicidio. Intorno alle 8 nella frazione di Ca' Acquabona in via del Ciclamino è stato ritrovato il cadavere di una donna italiana di 79 anni. Il corpo è stato rinvenuto da una vicina di casa nell'androne delle scale che collegano i garage al resto del complesso residenziale al civico 19 della strada. Sul posto è intervenuta immediatamente l'ambulanza del 118, ma i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul luogo del ritrovamento sono quindi intervenute le volanti della Polizia di Stato, la Squadra Mobile, la Scientifica, il medico legale e il Pm di turno Daniele Paci.

Stando alle prime informazioni raccolte, la 79enne abitava nel condominio ed era una persona molto attiva e conosciuta nella frazione. Testimone di Geova e con l'ex marito che vive a Monaco di Baviera, la 79enne era solita fare visita al figlio ricoverato a seguito di un grave incidente stradale avvenuto nei mesi scorsi. Sul suo cadavere non sarebbero state rinvenute ferite da coltello o arma da fuoco, si attendono quindi i rilievi del medico legale per far luce sulle circostanze della morte, senza escludere nessuna ipotesi.