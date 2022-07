Lungo il tracciato del Metromare spunta una nuova piazzetta, obiettivo riqualificare le aree

Taglio del nastro per la nuova piazzetta di via dei Martiri, a Rivazzurra: un intervento che rientra nel programma più generale di riqualificazione delle aree a ridosso del tracciato del Metromare. Da oggi chi cammina per Rivazzurra può trovare un nuovo luogo accogliente, di aggregazione e ritrovo, lungo via dei Martiri, fra le tante attività commerciali presenti nell’area.

Si tratta di un’area della superficie di circa 110 metri quadrati, con il lato lungo, perpendicolare alla strada, che coincide con il confine del tracciato del Trc. La nuova piazzetta ha una pavimentazione realizzata in mattonelle di gres, con al centro dell’area una aiuola delimitata da blocchi di colore granito bianco che fungono anche da sedute, mentre all’interno è stato messo a dimora un “Cercis Siliqustrum” (Albero di Giuda), dalla classica fioritura di colore lilla-violaceo. Altre aiuole sono state realizzate lungo i lati della piazzetta e altre saranno realizzate lungo il tracciato del Metromare.

Inoltre, sono stati installati elementi di arredo urbano come portabiciclette, due sedute, e illuminazione con punto luce d’arredo di colore corten. Completano l’opera i pannelli di recinzione a confine con il terreno privato. Sia la progettazione dell’intervento – che ha un costo complessivo di 55.000 euro – che la direzione dei lavori, sono stati realizzati da Anthea.

“Si tratta di un intervento – commenta l’amministrazione comunale – che rientra in un programma più generale di riqualificazione delle aree a ridosso del tracciato di Metromare e che avrà, nel medio periodo, come prossima tappa, un’area in via Lagomaggio a ridosso della rampa del sottopasso ciclo-pedonale. Lo sviluppo urbano deve essere orientato pensando alle esigenze e ai bisogni dei cittadini attraverso progetti che danno il senso della comunità. E’ quello che come amministrazione cerchiamo di fare sia con le grandi opere, ma anche con quelle più piccole di riqualificazione, seguendo una idea di città che sappia offrire spazi fruibili e funzionali”.