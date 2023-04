Rivendicato l'attentato incendiario alla Polfer, riferimenti a Cospito, agli assassini di Biagi e agli ex brigatisti

E' stato pubblicato dal sito lanemesi.noblogs.org, un blog apparentemente collegato alla galassia anarchica, la rivendicazione dell'attacco incendiario che lo scorso 20 aprile ha visto andare distrutte due auto di servizio della Polizia di Stato in forza alla Polfer di Rimini. Nel testo si spiegano i motivi per cui sono state prese di mira le vetture della Polizia Ferroviaria definita "misera appendice della polizia di stato, addetta all’infame compito della salvaguardia della sicurezza in ambito ferroviario. Il loro ruolo di guardiani dei cosiddetti confini di stato ha rappresentato un motivo in più per fargli visita proprio sotto casa loro. Infatti il costante monitoraggio che la polfer agisce su “presunte” persone senza documenti rappresenta un serio ostacolo per chi vuole muoversi liberamente". Nella rivendicazione, inoltre, si sottolinea come "Con quest’attacco si vuole ribadire che l’azione diretta senza mediazioni ai danni dello stato e del capitale e’ possibile e necessaria".

Gli autori del messaggio hanno poi inneggiato ai responsabili di attacchi incendiari simili avvenuti in altri Paesi del mondo: "Un caloroso saluto complice a chi ha incendiato un furgone della Polizia a La Paz in Bolivia, come ben si legge nella rivendicazione dell’attacco “che vivano tutti gli sforzi della lotta anarchica!”. Questa azione è in solidarieta’ con Monica e Francisco, che a breve affronteranno il processo per diversi attacchi esplosivi a Santiago del Chile". Si fanno poi riferimenti ad eventi italiani con saluti "Al compagno Alfredo Cospito, che da poco ha interrotto uno sciopero della fame durato 6 mesi contro il 41 bis ed il carcere ostativo. Forza compagno la lotta continua. Ad Anna, Juan, Aldo, Lucas, Ivan, Zac e a x tuttx x prigionierx anarchicx e rivoluzionarx rinchiusx nelle carceri del mondo". Vengono quindi degli ex brigatisti condannati per l'omicidio di Marco Biagi: "Un pensiero solidale a Nadia Desdemona Lioce, Roberto Morandi e Marco Mezzasalma, da 17 anni sottoposti al regime di 41 bis. Per la liberazione totale dell’esistente. Morte allo stato, per L’Anarchia".

Sulla provenienza e veridicità del messaggio apparso sul web sta indagando la Digos della Questura di Rimini con gli inquirenti che, al momento, seguono tutte le piste. Particolare attenzione è posta sui filmati delle telecamere a circuito chiuso che sorvegliano la Stazione con gli occhi elettronici che hanno ripreso i due incappucciati autori del rogo. Gli incendiari entrati in azione poco prima delle 5, dopo aver cosparso le parti anteriori del Jeep Renegade e dell’Alfa Romeo Giulietta parcheggiate nell'area riservata dello scalo ferroviario riminese, fuggono mentre le fiamme iniziano a divampar