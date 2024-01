La Riviera racconta la “Dolce Vita style” ai turisti tedeschi, oltre mille spot in televisione

È partita nella prima decade di gennaio 2024 la Campagna promozionale televisiva e web di Apt Servizi Emilia-Romagna in Germania, in vista delle vacanze di Pentecoste ed estive. La Campagna vede oltre 1.000 passaggi tra gennaio e giugno sui canali tv nazionali (Pro 7, Sat 1, Kabel Eins) e su canali specializzati (Sixx, Sat 1 Gold, Pro 7 Maxx, Kabel 1 Doku), che raggiungeranno 115 milioni di contatti.

Lo spot tv racconta in 20 secondi la vacanza “Dolce Vita style” in Romagna di una famiglia tedesca, attraverso una sequenza di vivaci immagini tra sole, mare, suggestivi panorami e l’immancabile cibo romagnolo. Previsti anche 1.500 passaggi sulla Web Tv di Wetter.com - il principale sito meteo tedesco - oltre a una campagna online con “traffic driver” (banner) che rimandano a una landing page dedicata all’offerta di vacanze per famiglie (e non solo).

Lo spot è anche sulle piattaforme social di Apt Servizi Emilia-Romagna (canale You Tube e canale Facebook in lingua tedesca). A queste attività si affiancherà la partecipazione alle principali fiere del settore come F.RE.E di Monaco di Baviera (14-18 febbraio) e ITB di Berlino (5-7 Marzo).

Ripartita anche la campagna web con i video promozionali dedicati alla Romagna che vedono protagonista l’attore tedesco Tom Wlaschiha, apprezzato sia in Germania che a livello internazionale per il suo ruolo nell’ultima stagione della serie di Netflix “Stranger Things”, oltre che in Trono di Spade e Jack Ryan.

Tutte azioni - supportate anche dai numerosi collegamenti aerei e ferroviari tra i paesi tedeschi e la Riviera - mirate a cavalcare il trend di crescita che i turisti dai paesi Dach (Germania, Austria, Svizzera) hanno fatto registrare nel 2023 lungo i 110 km tra Comacchio (Fe) e Cattolica (Rn), con un incremento del +4% di presenze (3.705.700) e +7,1% di arrivi (895.000) tra gennaio e dicembre (Fonte Osservatorio Turistico Regionale curato da Trademark Italia).