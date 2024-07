La Riviera ricorda Maria Rosaria Omaggio, fu attrice nello storico film "Rimini Rimini - Un anno dopo"

Anche la Riviera ricorda con affetto e rende onore a Maria Rosaria Omaggio, scomparsa all’età di 67 anni a causa di una lunga malattia. Fu tra le attrici di "Rimini Rimini – Un anno dopo", film uscito nel 1988 e diretto da Bruno Corbucci e Sergio Capitani. Nel film aveva interpretato la parte di Immacolata Moschetti, moglie di Nicola (Maurizio Micheli), protagonista di un equivoco con il corpulento Terry (Adriano Pappalardo).

Alle sue spalle cinquant'anni di carriera, tra tv, cinema, radio e scrittura di libri: un passato denso di esperienze quello dell'attrice nata a Napoli ma da tempo residente a Roma, voluta personalmente da Oriana Fallaci affinché la interpretasse nel film Walesa - L'uomo della speranza di Andrzej Wajda.

In televisione viene ricordata per la sua interpretazione in La squadra, Don Matteo 5 e Donne di Mafia. Il grande pubblico la conobbe sulla Rai con Canzonissima. Posò sulle copertine di Playboy e Playmen. Scrittrice, Goodwill ambassador per l'infanzia delle Nazioni Unite, istruttrice di taiji quan, arte marziale cinese. Aveva avuto un marito e tre compagni importanti, ma nessun figlio.