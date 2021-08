Riviera Sicura e Aeroporto di Rimini: accordo per test rapidi in aeroporto

Accordo tra l'associazione Riviera Sicura e l'Aeroporto Federico Fellini di Rimini per l'effettuazione di test antigenici rapidi per gli ospiti degli alberghi aderenti. Tutti i giorni dalle 9,00 alle 17,00 è operativo il Test Point presso lo scalo aereo internazionale, dove i turisti possono recarsi senza necessità di prenotazione. Agli ospiti degli Hotel aderenti a Riviera Sicura l'Aeroporto di Rimini mette a disposizione gratuitamente anche il parcheggio per il tempo necessario al tampone. E anche numerose farmacie della Riviera stanno stipulando convenzioni con Riviera Sicura per test rapidi a prezzi calmierati, in modo da garantire la piena sicurezza sul territorio gravando il meno possibile sul portafogli dei turisti. Continua, quindi, l'instancabile lavoro di Riviera Sicura per la prevenzione dei contagi da Covid-19. Tutti gli alberghi aderenti, quotidianamente, provvedono a verificare la rigida applicazione dei protocolli di sicurezza a tutela degli ospiti e dello staff.