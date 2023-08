Riviera Sicura, lo sfogo: "Senza progetti e idee la Riviera verso una lenta agonia. I numeri sono chiari"

“Rimini avrebbe dovuto beneficiare dell'aumento generalizzato dei prezzi che ha determinato un calo di presenze in quasi tutta Italia. La Riviera sarebbe dovuta riuscire ad attrarre, grazie d un costo per la vacanza nettamente inferiore rispetto ad altre località, un numero sorprendente di turisti italiani questa estate. E invece ha vissuto la stagione peggiore degli ultimi decenni non riuscendo a intercettare e motivare i turisti a venire a Rimini”. Sono queste le parole di Giosuè Salomone, Presidente dell'Associazione Albergatori “Riviera Sicura”, dopo il bilancio di ferragosto. “Inutile parlare di numeri assolutamente insignificanti – prosegue Salomone – i conti di una già fin troppo breve stagione in Riviera non beneficiano che in minima parte dei dati della primavera. Snocciolare numeri sul primo semestre è un arrampicarsi sugli specchi. Il comparto turistico riminese produce in piena Estate: fino a Giugno si apre per far lavorare il personale e testare le strutture ricettive in vista della vera stagione”.



Sulle principali piattaforme di prenotazione erano circa trecento gli hotel con camere ancora disponibili a ferragosto e a tariffe nettamente inferiori agli anni precedenti.



“Darrell Huff diceva che se torturi i dati abbastanza a lungo confesseranno qualsiasi cosa – aggiunge Giosuè Salomone – ma in questo caso, possiamo torturarli quanto vogliamo senza che possano indicare anche minimamente risultati soddisfacenti. Volere anche solo provare a parlare di trend positivi per settembre o di recupero a ferragosto sono numeri dati a caso solo perché non si è in grado di spiegare o di giustificare la situazione reale. Notte rosa? Bella e da mantenere, pur rivedendola, ma un flop in termini di presenze! Recupero di Ferragosto? Chi lo dice mente sapendo di farlo, è stato il peggior ferragosto degli ultimi decenni con migliaia di camere rimaste vuote. Trend positivo per settembre? Buona parte degli Hotel sta anticipando la chiusura rispetto alle stagioni precedenti perché i costi non sono compensati dai ricavi. Senza contare che tutti sappiamo come pochi punti percentuali sulla richiesta portano a una gara al ribasso sulle tariffe. Quindi basta con l'ostinarsi a torturare i numeri: stavolta non possono confessare nulla di diverso dalla cruda realtà”.

“Il modello Rimini va rivisto, e anche subito – conclude Giosuè Salomone – prima che si arrivi a un punto di non ritorno. Abbiamo un territorio splendido che può candidarsi a continuare a essere la capitale italiana del turismo per decenni, ma servono idee e progetti sia pubblici che privati. Le problematiche di Rimini non sono slegate tra loro: sicurezza, viabilità, riqualificazione degli hotel, eventi, nuove attrazioni sono solo apparentemente singoli problemi. Il modello Rimini va rivisto nella sua globalità. La politica, locale e nazionale, deve impegnarsi nella comunicazione e deve avere il coraggio di essere visionaria: serve a poco una splendida notte rosa quando il 50% degli hotel a Rimini hanno dichiarato di non avere avuto nessuna presenza appositamente venuta per quell'evento. Noi imprenditori stiamo facendo la nostra parte per la promozione del territorio ma non basta e non può bastare; solo le Istituzioni hanno mezzi e risorse adeguate per campagne pubblicitarie mirate ed efficaci. Serve intercettare nuovi mercati, aprire nuove rotte aeree, fidelizzare e far ritornare i vacanzieri dandogli motivazioni per farlo. Ed è singolare quanto surreale vedere come anche da parte della Regione ci sia tanta approssimazione con ricette che altro non sono che idee buttate a caso che non stanno ne in cielo ne in terra”.