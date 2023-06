RivieraBanca dona un nuovo mezzo all'associazione oncologica volontariato Alta Marecchia

E’ grazie alla donazione di RivieraBanca che l’A.O.V.A.M, l’associazione oncologica volontariato Alta Marecchia, da oggi potrà disporre di un nuovo mezzo per portare avanti la sua preziosa attività. Non è la prima volta che l’istituto di credito cooperativo, che conta 46 filiali nelle province di Rimini, Forlì-Cesena e Pesaro Urbino, sostiene l’attività dell’associazione. Era già successo nel 2019 quando, sempre grazie al contributo di RivieraBanca e sponsor locali, venne acquistato un Fiat Doblò per il trasporto dei pazienti in carrozzina.

Il parco mezzi si arricchisce di una Dacia Duster 4x4 adatta per trasportare i dializzati anche nelle località più difficili da raggiungere e in condizioni meteo avverse. “RivieraBanca è una vera banca del territorio da sempre vicina alle esigenze della comunità – spiega il presidente di RivieraBanca Fausto Caldari – Per questo anche nel 2023 destineremo circa un milione di euro a beneficienza e mutualità. Risorse che finanzieranno iniziative in campo sanitario, sociale, sportivo, artistico e culturale. Il rapporto con l’A.O.V.A.M. è consolidato: è un’associazione che fa tanto per il territorio in cui opera assistendo anche a domicilio i pazienti oncologici e offrendo un sostegno concreto alle loro famiglie. Per questo siamo particolarmente felici di questa donazione”. Alla simbolica cerimonia di consegna del mezzo era presente anche il presidente di A.O.V.A.M Oddo Triani.