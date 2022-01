Rivoluzionata la viabilità in centro, via Flori e via Olivieri cambiano verso di marcia

Attenzione alle modifiche alla viabilità per chi si deve recare in centro storico a Rimini. Da lunedì (24 gennaio) è istituito il senso unico di marcia in direzione mare-monte lungo via Circonvallazione Occidentale, che sarà quindi percorribile solo con direzione da via Bastioni Settentrionali verso via Valturio.

Durante la fase di cantiere sarà inoltre modificata la viabilità del quartiere Fiorani: via Italo Flori cambia verso di marcia e sarà percorribile in direzione parco Marecchia (cioè da via Dario Campana fino a via Oscar Olivieri); cambia direzione anche via Oliveri, percorribile verso il centro storico (da via Italo Flori verso via Circonvallazione Occidentale). Uscendo da via Olivieri non sarà più possibile la svolta a sinistra, ma solo a destra, in direzione di via Valturio. La nuova mobilità, necessaria per consentire i lavori della nuova ciclabile, durerà circa 45 giorni.