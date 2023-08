Roberta Mazza è la nuova dirigente unica dell’Unione di Comuni Valmarecchia

È la dottoressa Roberta Mazza la nuova dirigente unica dell’Unione di Comuni Valmarecchia. Si è infatti ufficialmente conclusa nei giorni scorsi la procedura di selezione – avviata alla fine del mese di aprile e rallentata a causa del maltempo dello scorso maggio – alla quale hanno partecipato 39 candidati. La selezione ha portato all’accertamento dell’esperienza pregressa, delle competenze tecnico-professionali, specialistiche e organizzativo-gestionali dei candidati, per il conferimento di un incarico dirigenziale a tempo pieno e determinato – per tre anni, prorogabile alla scadenza da parte del presidente dell’Unione – in base a quanto previsto dall’articolo 110 del Testo unico degli enti locali (decreto legislativo 267 del 2000).

Fra i dieci candidati ammessi al colloquio, Roberta Mazza – che prenderà servizio in Unione a settembre – è risultata quella con il profilo maggiormente corrispondente all’incarico da ricoprire, sia in virtù delle esperienze professionali precedenti, sia per attitudine e capacità gestionali. Laureata in scienze politiche, indirizzo Politico amministrativo presso l’Università di Urbino, la dottoressa Mazza ricopre attualmente il ruolo di Posizione organizzativa dell’unità operativa Progetti europei e Pari opportunità presso il Comune di Rimini, ente presso il quale presta servizio dal 1989.

“Con la nomina della dottoressa Mazza si apre una nuova fase nella gestione dell’Unione Valmarecchia, che nel frattempo si è allargata a undici con l’ingresso del Comune di Montecopiolo” dichiara la presidente dell’Unione e sindaca di Verucchio, Stefania Sabba. “Dopo diversi anni, infatti, l’Unione torna ad avere un dirigente a tempo pieno, che sarà fondamentale per un rilancio complessivo dell’operatività dell’ente. Alla dottoressa Mazza, che tra l’altro è la prima dirigente donna nella storia dell’Unione, vanno i migliori auguri di buon lavoro da parte mia e della Giunta, ai quali vorrei affiancare – conclude la presidente – un sentito ringraziamento da parte di tutti al dirigente uscente, il dottor Enrico Giovanardi, per il lavoro svolto in questi anni complessi”.