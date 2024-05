Rocca Malatestiana e Museo Civico tornano ai numeri pre Covid: staccati oltre 23 mila biglietti

Sono stati 23.333 i biglietti staccati nel corso del 2023 fra la Rocca Malatestiana e il Museo Civico Archeologico: un dato in linea con il 2022, ovviamente in nettissima ascesa sul 2020 e 2021 segnati dalla pandemia, ma in certi numeri anche rispetto al 2019 e quindi al pre Covid. E’ quanto emerge dalla relazione dettagliata con analisi e spunti di riflessioni stilata dalla Cooperativa Atlantide che gestisce le due strutture e l’Ufficio Iat, approfondimento da cui emergono interessanti novità e conferme.

Dei 23.333 ingressi a visite ed eventi vari, 2121 sono figli delle gite scolastiche: tradotto, nel 2023 sono stati 21.212 i turisti che hanno raggiunto Verucchio per la sua Rocca Malatestiana e il suo Museo Civico Archeologico. 59 persone di media al giorno, considerati anche quelli di chiusura, che salgono a più di 64 conteggiando anche studenti e professori. In pratica quasi due pullman al giorno se di pullman si vuole parlare, perché è un altro il dato che emerge. Un po’ per le conseguenze della pandemia e un po’ per la grande qualità della proposta messa in essere dai gestori, che hanno realizzato un calendario ricchissimo di eventi e mostre e attivato una promozione sui vari canali fisici e virtuali in tutta Italia e non solo, si sta assistendo a un’evoluzione dell’identikit del turista che si reca a Verucchio. Meno gruppi organizzati (1169 sul totale), ma più famiglie con bambini, coppie, piccoli gruppetti. Persone che in diversi casi vengono da lontano e pernottano nella nostra cittadina o nelle immediate vicinanze per vivere esperienze fra cultura, storia, enogastronomia, natura e bike.

Sotto la lente

I 6955 visitatori del Museo superano di 500 unità quelli del 2019 e dell’ultimo anno pre pandemia e i 493 biglietti staccati a febbraio si collocano al terzo posto assoluto nella storia turistica della bomboniera villanoviana mentre i 743 biglietti di gennaio in Rocca sono secondi solo agli 859 del 2018 e non hanno eguali da 25 anni a questa parte.

Si conferma agosto il mese di maggior affluenza turistica (3592 ingressi in Rocca e 864 in Museo), ma sono ben sette i mesi con oltre 1000 biglietti staccati al castello – anche gennaio ad esempio – mentre al Museo il prediletto è aprile, con un totale di 1054 ingressi

Progetti per i bambini

Le visite scolastiche hanno sfondato nuovamente dopo cinque anni il muro delle 2000 presenze. Sono stati in particolare 1849 le presenze al Museo (1675 alunni e 174 insegnanti) e 272 alla Rocca Malatestiana (245 ragazzi e 27docenti) per un totale appunto di oltre 2121 ingressi delle gite con un giudizio complessivo del 96,30% di gradimento assoluto. Dalla collaborazione con le scuole sono nati anche 25 laboratori didattici (7 di tessitura, 16 di scavo archeologico e 4 di lavorazione dell’argilla) e l’iscrizione di 110 bambini al centro estivo nelle due bomboniere culturali (60 in luglio e 50 in agosto, seguiti da 13 insegnanti).

Nel 2023 sono state inoltre proposte alle famiglie attività ricreative ludico-didattiche per festeggiare i compleanni con visite guidati e momenti di festa in sala riservata e sono stati 14 i bambini che hanno colto l’opportunità: 11 in Museo e 3 in Rocca, per un totale di 307 piccoli entrati in contatto così con la nostra storia. Tredici anche i matrimoni celebrati con rito civile, 10 in Rocca e 3 al Museo.

Boom di eventi

Da rimarcare infine il grande contributo degli eventi. Nei 365 giorni dello scorso anno. Rocca e Museo hanno inoltre abbracciato nuovi format e consolidato proposte oramai tradizionali, caratterizzandosi per oltre 100 appuntamenti fra mostre di alto livello, pic-nic, degustazioni, concerti, notti al castello, visite guidate a lume di candela, party di Halloween, colazioni in musica al museo, escursioni guidate nel borgo, Poetry Slam, Opera, laboratori… Sono stati 7786 i biglietti staccati in occasione di iniziative ed eventi, 1496 al Museo Civico Archeologico e 6290 alla Rocca Malatestiana contro i 6407 del 2022.