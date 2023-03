Al Rockisland vince la solidarietà, nella sfida ai fornelli il team dei bagnini supera gli sportivi

Dopo l’ultima edizione del 2019 e lo stop dovuto alla pandemia, giovedì (30 marzo) presso il Rockisland ha avuto luogo “Sapori della solidarietà” la cena organizzata da Cittadinanza Onlus con tre squadre a sfidarsi ai fornelli e nel servizio per una buona causa. La presenza di oltre 200 commensali, la grinta delle tre squadre sfidanti e la grande accoglienza offerta da uno dei locali più iconici di tutta Rimini hanno contribuito a rendere unica la serata permettendo di raccogliere fondi per i bambini con disabilità di Wolisso (Etiopia) per donare ausili e sedie a rotelle, fondamentali nella riabilitazione e il reinserimento dei bambini nella società.

Ai fornelli si son sfidati la squadra di Fluxo capitanata dal sindaco di Santarcangelo Alice Parma, gli sportivi capitanati dall’assessore Moreno Maresi, e i bagnini di Piacere Spiaggia Rimini con al loro fianco anche l’ex sindaco di Rimini Andrea Gnassi. A supportare i cuochi, in cucina e ai tavoli, lo staff del ristorante Rockisland ed Enrica Mancini, consigliera di Cittadinanza Onlus e colonna portante di tante iniziative di solidarietà.

Durante la cena il presidente Maurizio Focchi, il direttore Alessandro Latini e la responsabile del progetto Etiopia Giulia Tarducci sono intervenuti spiegando la situazione dei bambini con disabilità nelle campagne intorno a Wolisso (in Etiopia) e le motivazioni che hanno spinto i fondatori a dar vita all’associazione più di venti anni fa. La serata si è conclusa con il taglio della torta e la premiazione della squadra vincitrice.

Tutti i piatti sono stati apprezzati e, alla fine, votati dai commensali come una vera e propria giuria. A ottenere la coppa sono stati i bagnini di Piacere spiaggia Rimini, ma la vera vittoria se l’aggiudica ancora una volta la solidarietà dei riminesi, con i 7.104,00 euro raccolti durante la serata. Da parte dell’associazione va un caloroso ringraziamento a cuochi, al Rockisland, agli sponsor Adjutor, Magicprint Rimini e MyO Spa, al team di volontari e a tutti coloro che hanno partecipato per aver reso possibile questa serata carica di energia.

Il progetto Etiopia è uno dei progetti attivi di Cittadinanza Onlus, associazione riminese presieduta dal medico e imprenditore Maurizio Focchi che dal 1999 si occupa di salute mentale e disabilità nei Paesi a basso reddito. In territori e realtà dove le patologie neurologiche sono spesso fonte di pregiudizi e credenze popolari, con conseguente emarginazione e isolamento, Cittadinanza cerca di restituire agli ultimi la dignità di cittadini, tramite assistenza medica, riabilitazione, reinserimento sociale, coinvolgimento e formazione delle famiglie e della comunità locale.