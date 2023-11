Rogo nel piazzale della ditta, due camion frigo finiscono in cenere

Sono andati completamente distrutti i due camion frigo, appartenenti a una ditta intestata a un cittadino dello Sri Lanka, andati a fuoco nella notte tra domenica e lunedì. Il rogo è scoppiato intorno a mezzanotte e mezza in via Grazia Verenin a Viserba quando, secondo i primi accertamenti, i mezzi erano parcheggiati uno a fianco all'altro nel parcheggio recintato dell'azienda. Sul posto sono accorse le squadre dei vigili del fuoco col personale del 115 che ha provveduto ad estinguere le fiamme ma, nonostante gli sforzi, il rogo è stato devastante. Un terzo mezzo, anche questo in sosta nel piazzale, è stato spostato in tempo prima che venisse avvolto dall'incendio. Sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco per individuare le cause del rogo.