Rolex da 35 mila euro strappato a una turista in bicicletta. Due arresti a Napoli prima della festa scudetto

Dopo un anno di serrate indagini arrivano gli arresti. E’ scattata l’ordinanza di custodia cautelare in carcere per i due presunti responsabili di una rapina avvenuta lo scorso maggio a Riccione, finita alla ribalta delle cronache per la rilevanza del bottino e per la modalità di esecuzione: due turisti, un 57enne e una 53 di origini milanesi, erano stati assaliti nelle vie del centro di Riccione mentre andavano in bicicletta. Il bottino era stato rilevante: alla donna era stato rubato un Rolex modello Daytona del valore di oltre 35 mila euro. I due milanesi erano stati raggiunti a piedi da uno dei due malviventi, che poi si era lanciato addosso alla donna e dopo la rapina, nella confusione della movida, era riuscito a dileguarsi salendo a bordo di uno scooter guidato da un complice.

Nel corso della giornata di giovedì (4 maggio), a Napoli, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Riccione hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Rimini, nei confronti di due uomini residenti nel capoluogo partenopeo, gravemente indiziati del reato di rapina aggravata in concorso. I due presunti responsabili sono stati tratti in arresto mentre erano in corso i preparativi per i festeggiamenti dello scudetto del Napoli.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini, hanno portato così all’emissione del provvedimento. L’immediato intervento delle pattuglie dei Carabinieri, la conseguente denuncia da parte dei due turisti e la successiva attività investigativa, condotta mediante attività tecniche e analisi di immagini video, hanno permesso di identificare i due presunti autori della rapina. I militari dell’Arma hanno ricostruito, inoltre, le fasi immediatamente antecedenti al fatto, durante le quali i due avrebbero pedinato gli ignari avventori fin dal primo mattino, attendendo la migliore occasione da sfruttare per intervenire e portare a compimento il loro intento.