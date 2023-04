La Romagna si promuove in Baviera, piadine e musica italiana fuori dallo stadio del Bayern

Azione promozionale a Monaco di Baviera, sabato scorso (22 aprile), per il turismo dell’Emilia-Romagna, che ha presentato le sue proposte di vacanza per l’estate 2023 al vasto pubblico di tifosi accorsi allo stadio per il match tra la squadra femminile del FC Bayern e quella del FC Freiburg.

Grazie alla distribuzione di materiale promozionale e alla presenza di pannelli a tema, gli spettatori presenti hanno avuto la possibilità di scoprire le tante proposte di vacanza e le eccellenze gastronomiche del territorio regionale, con particolare attenzione alla Costa e agli itinerari in bicicletta e moto dell’entroterra romagnolo, e di informarsi sui collegamenti diretti del treno diurno Monaco-Rimini di Deutsche Bahn e ÖBB (con fermate a Bologna e Cesena) e del Nightjet operato da ÖBB in collaborazione con Trenitalia (con fermate a Rimini, Riccione e Cattolica). Presente anche un food truck, nell’area antistante l’ingresso allo stadio, con Piadina Romagnola Igp messa a disposizione per l’occasione dall’omonimo Consorzio di Tutela, e sottofondo di musica italiana per ricreare l’atmosfera vacanziera e dare un assaggio della tipica ospitalità romagnola. Anche l’area VIP dello stadio è stata allestita con brochure informative, gadget, uno schermo con proiezione video e assaggi di Piadina Romagnola Igp.

"Abbiamo portato la vacanza in Riviera, la tipica Piadina Romagnola e tanto altro dentro uno stadio di calcio durante un match molto seguito - sottolinea l’Assessore Regionale al Turismo Andrea Corsini - rivolgendoci a un pubblico, i turisti bavaresi, per noi particolarmente strategico tra i mercati a breve raggio. Lo sport è un efficace veicolo promozionale e la partnership che abbiamo avviato con la Società calcistica dell’FC Bayern sta dando risultati molto soddisfacenti".

L’evento, denominato “Match Day Presenter”, è stato preceduto da attività promozionali online sul sito e sui canali social della squadra (3,6 milioni di follower su Facebook e 1,2 milioni su Instagram), con banner e video dedicati alle bellezze dell’Emilia-Romagna.

L’incontro è terminato con il risultato di 8-2 in favore dell’FC Bayern. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Visit Romagna e il Consorzio di Promozione e Tutela della Piadina Romagnola IGP, si inserisce nell’ambito della partnership fra APT Servizi Emilia-Romagna e la squadra femminile della società calcistica FC Bayern Monaco, che ha già visto le giocatrici della squadra femminile prendere parte al ritiro estivo a Bagno di Romagna (FC) lo scorso agosto, e si colloca all’interno dei progetti Emilia-Romagna Sport Valley.