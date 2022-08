La Romagna promuove il suo territorio a Oslo, campagna marketing dedicata alla bicicletta

Sei incontri individuali con tour operator specializzati, agenzie di settore, cycling club, e giornalisti specializzati, questa volta in Norvegia, nella capitale Oslo e i suoi dintorni. Da lunedì 29 agosto a giovedì 1 settembre si svolgerà il quarto e ultimo appuntamento della stagione 2022 delle missioni “Door to Door” organizzate da Apt Servizi Emilia-Romagna in collaborazione con il Consorzio Terrabici www.terrabici.com e Visit Romagna www.romagnabike.com nell’ambito del progetto di comunicazione, marketing e promo-commercializzazione del prodotto bike sui mercati europei.

La delegazione dei promoter di Apt Servizi, Visit Romagna e Terrabici, sarà presente a Oslo per gli incontri e la distribuzione del materiale promozionale di Romagna Bike e Terrabici con i nuovi prodotti, le ciclovie, i percorsi gravel, Via Romagna, Vie di Dante, etc e i pacchetti dei Bke Hotels del Consorzio regionale che opera con successo sui mercati bike esteri dal 2014.

In Norvegia previsti anche due meeting individuali con i redattori delle testate cycling più popolari in Norvegia: Landevei https://www.landevei.no/ e Gruppetto Magasin https://www.gruppetto-sykkelsport.no/ .

Gli stessi giornalisti verranno invitati nel 2023 in Emilia-Romagna a partecipare ai press trip di Apt Servizi e Terrabici con la stampa specializzata europea. Il progetto “Door to Door”, nel biennio 2020-2022 ha operato nei paesi Svizzera, Austria, Slovenia, Polonia, Danimarca e Francia (al Cycle Summit), Belgio Svezia e Norvegia.