Con Ron e Casadei il San Martino d’Oro fa il pieno, già tutto esaurito per la serata evento

Tutto esaurito. La serata-evento “San Martino d’Oro Città di Riccione - Vorrei incontrarti fra cent’anni”, in programma per lunedì 12 dicembre alle 21, dopo appena due giornate di distribuzione dei biglietti, fa già registrare il sold out. I riccionesi e gli ospiti della città nel fine settimana si sono recati in massa agli uffici Iat del palazzo del Turismo per ritirare i biglietti-invito necessari per partecipare alla premiazione del “San Martino d’oro Città di Riccione” e al successivo concerto di Ron e Mirko Casadei, che salirà sul palco insieme alla sua Popular folk orchestra.

L’amministrazione comunale informa che il pubblico potrà accedere alla sala Concordia del Palazzo dei Congressi (dove si terrà la serata-evento) a partire dalle 19,45 fino alle 20,45 di lunedì 12 dicembre. L’amministrazione ricorda infatti che l’evento sarà trasmesso in diretta regionale da Icaro Tv (canale 18 del digitale terrestre): al fine di non intralciare le riprese televisive, il rispetto dell’orario per l’accesso della sala dovrà essere tassativo.

Come già reso noto, la giunta comunale di Riccione ha stabilito di assegnare all'Associazione Centro 21 e alla Cooperativa Cuore 21 il premio San Martino d’Oro 2022 e a Valentina Cenni il premio San Martino d’Oro 2022 come Ambasciatrice di Riccione nel mondo. Casadei porterà sul palco tutto il calore e l’energia della musica della nostra terra mentre Ron delizierà il pubblico riccionese con il meglio di un repertorio che lo ha reso uno dei massimi cantautori italiani.

Non mancheranno i momenti di jam session tra i due artisti. Un doppio concerto gratuito, un ulteriore omaggio alla città di Riccione nell’anno del centenario: da qui il titolo della serata evento “San Martino d’Oro Città di Riccione - Vorrei incontrarti fra cent’anni”, tratto da una delle più celebri canzoni di Ron.

Il francobollo dedicato a Riccione

Durante la serata sarà possibile acquistare il francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “Il Patrimonio naturale e paesaggistico” - serie Turistica -, dedicato a Riccione. Il francobollo, stampato da Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, sarà disponibile al desk della Poste Italiane all'ingresso del Palazzo dei Congressi con l'annullo postale realizzato per il Comune di Riccione.