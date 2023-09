Al Rotary una speciale serata dedicata ai motori, tra gli ospiti Luca Marini e Mattia Casadei

Lunedì 11 settembre la Conviviale 1823 del Rotary Club Riccione Cattolica, tenutasi al ristorante Il Mulino di Misano, è stata dedicata al mondo dei motori. "Evoluzione tecnologica e Moto GP: una riscossa europea con l’Italia in testa" il titolo della serata che ha registrato la partecipazione di illustri ospiti del mondo delle corse motociclistiche e del giornalismo sportivo, fornendo un'opportunità unica per discutere dell'impatto dell'innovazione tecnologica sul mondo del Motogp e della MotoE.

Il Presidente del Rotary Club Riccione Cattolica, Stefano Bizzocchi, ha aperto la serata dando il benvenuto a tutti i presenti e ringraziando i partecipanti per essersi uniti a questa straordinaria occasione. L'avvocato Mauro Gualtieri ha poi introdotto gli ospiti e relatori della serata, mettendone in luce il contributo significativo al mondo delle corse motociclistiche.

Il primo relatore della serata è stato Mauro Sanchini, noto giornalista sportivo di Sky ed ex pilota della categoria Superbike. Sanchini ha condiviso la sua preziosa esperienza, avendo vissuto il passaggio della Motogp da moto a due tempi alle quattro tempi. Ha sottolineato come l'evoluzione tecnologica degli ultimi due anni abbia reso il mondo della Motogp ancora più affascinante, con performance sempre più spettacolari. Ha anche enfatizzato la rivincita degli europei, in particolare degli italiani, che stanno giocando un ruolo fondamentale nel panorama mondiale delle corse motociclistiche.

A seguire, atteso ospite, uno dei protagonisti della Motogp: Luca Marini, che ha affrontato il tema dello sviluppo tecnologico nel suo sport. Ha raccontato del suo esordio in questo particolare momento storico in cui la tecnologia gioca un ruolo cruciale per i piloti rispetto al passato. Ha evidenziato come tutto sia sotto controllo grazie alle simulazioni e all'analisi dei dati prima delle gare, fornendo un'analisi dettagliata delle prestazioni. In particolare, ha sottolineato l'importanza della tecnologia per quanto riguarda i freni e l'impatto che essa ha sulle performance dei piloti e delle moto, ma anche sui rischi di caduta, influenzando lo spettacolo anche nel mondo della MotoE.

La serata si è conclusa con l'intervento di Mattia Casadei, pilota e campione del mondo vincitore della coppa del MotoE nel 2023. Casadei ha evidenziato le differenze tra le corse MotoE e quelle tradizionali, in particolare per quanto riguarda peso, frenata e inclinazioni in curva. Ha sottolineato come il livello del campionato si sia elevato notevolmente a livello di ingegneria ed elettronica, dimostrando come la tecnologia abbia influenzato anche questo settore delle corse motociclistiche.

La Conviviale 1823, spiegando dal Rotary Club Riccione Cattolica, ha così "offerto un'opportunità straordinaria per esplorare il connubio tra evoluzione tecnologica e corse motociclistiche, evidenziando il ruolo cruciale dell'Italia nella riscossa europea del Motogp e della MotoE".