Rotatoria Bigno, al via i lavori per i nuovi attraversamenti pedonali, saranno rialzati e illuminati

Dopo l’istituzione del doppio senso di circolazione in via Flaminia - dalla nuova rotatoria “Bigno” a Viale Tripoli e sulla Circonvallazione Meridionale, da via della Fiera a Nuova rotatoria “Bigno” - inizia la fase conclusiva dell’intervento, con la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali. Una fase che si concluderà definitivamente fra circa un mese e che include anche i lavori previsti dello spostamento (leggermente in direzione monte) della rotatoria presente all’intersezione tra la Circonvallazione Meridionale e via della Fiera.

Interventi circoscritti che non comprometteranno la viabilità in maniera incisiva, per i quali verranno migliorate le condizioni di sicurezza sia dei pedoni che dei veicoli. Nel primo caso infatti si andrà a mettere in sicurezza tre attraversamenti pedonali già esistenti nelle adiacenze delle intersezioni interessate. I primi due sono quelli presenti su via Tripoli, in prossimità della rotatoria con la via Flaminia/via XX Settembre e su via Flaminia nelle adiacenze della stessa intersezione. In questi 2 interventi in particolare è prevista la realizzazione di nuovi attraversamenti pedonali rialzati con dosso e dotati di nuova illuminazione di sicurezza. L’altro attraversamento pedonale che sarà messo in sicurezza è quello presente sulla via Circonvallazione Meridionale, all’incrocio con via della Fiera, progettato senza dosso, ma con una nuova segnaletica luminosa. Lavori che si concentreranno soprattutto nelle ore notturne per compromettere il meno possibile la circolazione stradale.

L’ultimo intervento, in programma fra circa 10 giorni, è lo spostamento della piccola rotatoria presente davanti alla Pizzeria “Da Biagio” che, per motivi di sicurezza e per rendere l’intersezione più fruibile da parte di tutti i veicoli, verrà ricostruita in una nuova posizione, leggermente spostata più verso monte. Anche in questo caso i lavori verranno eseguiti senza interrompere la circolazioni stradale, se no solo per brevi momenti o piccoli tratti di strada, a secondo delle fasi di cantiere.