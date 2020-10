Rotatoria in via della Stazione, sarà la porta d'ingresso di Misano

Sono partiti i lavori di realizzazione della rotatoria in via della Stazione, compresa nelle opere di urbanizzazione del comparto che ha visto la realizzazione del parcheggio adiacente, a servizio della zona centrale e commerciale di Misano. La nuova rotonda sarà di fatto la nuova porta di accesso al centro di Misano e metterà in sicurezza l'incrocio con via Petrarca, oltre a consentire l’accesso al nuovo parcheggio estivo, sempre a cura dai privati che intervengono nell'area posta tra via Stazione e la ferrovia. “L’intervento – il commento del Sindaco Fabrizio Piccioni – ha un ulteriore valore, quello di rallentare il traffico lungo la strada che arriva da Portoverde e transita davanti alla stazione ferroviaria, frequentata da molti pedoni. I veicoli avranno ulteriore motivo per diminuire la velocità e l’area ne trarrà un vantaggio in termini di sicurezza”. I lavori, a cura della CTR di Misano, avranno termine entro la Primavera 2021. Non sono previste particolari limitazioni al traffico.

