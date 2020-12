Rotatoria tra via Verenin e la Statale 16: approvato il progetto

Il Consiglio Comunale di Rimini ha approvato con 25 voti favorevoli, sei astenuti e nessun voto contrario, il progetto per la realizzazione della nuova rotatoria tra via Grazia Verenin e la Statale 16, nel quadrante nord della città. L’opera, che rientra nel Piano Operativo Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), ha un peso strategico importante per la viabilità della zona di Rimini Nord, essendo via Verenin l'unica arteria di collegamento al mare che sovrappassa la rete ferroviaria Rimini-Ravenna.

Il progetto, oltre alla realizzazione della rotatoria, prevede la riorganizzazione della viabilità di accesso alla zona abitata a monte della SS16 e la creazione di un sottopasso ciclopedonale per migliorare i collegamenti mare-monte.