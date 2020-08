Rotatoria Valturio-Marecchiese, terminati i lavori: arredi e aiuola illiminati di notte

Con gli interventi realizzati nella giornata di martedì sono stati ultimati gli arredi al centro della nuova rotatoria (già aperta) tra via Marecchiese, viale Valturio e via Montefeltro. Il centro della rotatoria è stato completato con la realizzazione di una aiuola circolare con diametro esterno di 4 metri e una parete esterna rivestita da una lastra circolare in acciaio grezzo opaco, abbellita con incisioni a motivo farfalle che verranno illuminate di notte con diverse colorazioni.

Si tratta di una nuova opera stradale che, reallizzata sotto la progettazione e direzione lavori di Anthea, è in grado di offrire maggior sicurezza all’area che precedentemente prevedeva la svolta obbligatoria a destra in viale Valturio verso il centro storico, incrementando così il traffico sulla principale strada di ingresso al centro di Rimini. Con questa soluzione viene di fatto alleggerito il traffico su viale Valturio da tutte le auto che devono dirigersi verso la Valmarecchia, dando maggior sicurezza all’immissione dei veicoli che provengono da viale Valturio verso via De' Suriani e via Montefeltro per dirigersi poi nel Borgo Mazzini.

Tra le diverse ipotesi progettuali la scelta è ricaduta sulla classica conformazione circolare della nuova rotatoria con raggio di oltre 12 metri, grazie alla quale tutte le manovre, sia in ingresso che in uscita dalla rotonda, sono agevolate rendendo intuitivo l’utilizzo della rotatoria e garantendo un maggior livello di sicurezza. Una soluzione che garantisce un’ottimale uscita dalla via De' Suriani in quanto la nuova rotatoria permette di dirigersi in tutte le direzioni, mentre per motivi di sicurezza i veicoli che percorrono viale Valturio verso monte non potranno più immettersi direttamente in via De' Suriani ma utilizzare la viabilità secondaria per poter poi arrivare da via Marecchiese in direzione mare.