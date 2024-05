Rotoballe prendono fuoco durante il trasporto, chiusa la strada in entrambe le direzioni

Un improvviso incendio di rotoballe, che venivano trasportate da un mezzo pesante, ha causato l'interruzione di via Montescudo in entrambi i sensi. Il fuoco è divampato intorno alle 17 quando dal cassone del camion che stava trasportando il foraggio ha iniziato a salire del fumo. Il mezzo si è dovuto fermare in mezzo alla strada all'inizio della frazione di Cà Sensoli, nel comune di Montescudo, e mentre stavano accorrendo i vigili del fuoco con l'autobotte alcune rotoballe sono uscite dal cassone andando a finire sulla carreggiata. La strada è stata chiusa e, al momento, sono ancora in corso le operazioni di spegnimento e di contenimento.