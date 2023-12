E' una rotonda cruciale per via del traffico, si punta a realizzare una nuova viabilità lungo via Flaminia

È iniziato, con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Emilia Romagna, il procedimento unico per l’approvazione del progetto denominato "Messa in sicurezza dell'intersezione stradale tra la via Flaminia, la via Fada e la via Carlo Alberto Dalla Chiesa". Un intervento atteso dai cittadini che prevede la messa in sicurezza dell’intersezione stradale esistente tra la via Flaminia, la via Fada e la via Carlo Alberto Dalla Chiesa, attraverso la realizzazione di una rotatoria definitiva al posto di quella provvisoria esistente, con il ripristino e la riqualificazione degli spartitraffico e dei cordoli. Nell’ambito dell’intervento è inoltre prevista la messa in sicurezza della pista ciclabile esistente in corrispondenza dell'attraversamento pedonale su via Fada.

L’avvio del procedimento unico - in pubblicazione da oggi anche sull’Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Rimini - consentirà le procedure di partecipazione e consultazione finalizzate all’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economico dell’opera e determinerà quindi l’acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell’opera, secondo la legislazione vigente. Oltre a questo, consentirà la ‘localizzazione dell’opera pubblica', la ‘variante alla strumentazione urbanistica' (variante RUE), l'apposizione di 'vincolo espropriativo’ e la ‘dichiarazione di pubblica utilità’.

Tutti gli elaborati sono depositati per la libera visione del pubblico sia sul sito web del Comune, sia presso gli Uffici del Settore Infrastrutture e Qualità Ambientale del Comune di Rimini (via Rosaspina n. 21, II piano), per sessanta giorni da oggi, fino al 19 febbraio 2024. Entro tale termine chiunque può prendere visione, ottenere le informazioni pertinenti e formulare osservazioni.

“Stiamo parlando di una zona molto importante della città - ricorda l’assessore ai Lavori Pubblici, Mattia Morolli - frequentata da tanti cittadini e migliaia di studenti. Quella dell’intersezione via Fada - via Flaminia infatti non è solo un'opera di riqualificazione estetica dell’intersezione, ma una necessità per garantire la sicurezza di un’area densamente frequentata. Un’opera che rientra in un intervento complessivo ben più ampio, iniziato a settembre con la riqualificazione del nuovo manto stradale in via Fada e proseguito ad ottobre scorso con la realizzazione del nuovo attraversamento pedonale semaforico sulla via Carlo Alberto dalla Chiesa, per consentire agli studenti dell’Einstein di raggiungere agevolmente ed in sicurezza l’edificio ex Inpdap. La zona ha visto anche l’importante recente realizzazione, da parte del privato, del nuovo parco di via Rodriguez. Il progetto della rotatoria include anche la messa in sicurezza e la sistemazione dell’attraversamento ciclo pedonale su via Fada, che dalla ex caserma Giulio Cesare va alla sede didattica della Facoltà di Infermieristica di UniBo”.