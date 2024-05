Grande tifoso di basket e calcio, la rotonda vicino allo stadio Mazzola nel ricordo di Gavino

La rotatoria nei pressi dello stadio Mazzola è dedicata ad Andrea Gavagna. Si è svolto sabato 11 maggio il momento inaugurale dell’allestimento voluto da familiari e amici, alla presenza della sindaca Alice Parma nonché degli assessori allo Sport, Angela Garattoni, e al Patrimonio, Filippo Sacchetti. Il santarcangiolese Andrea Gavagna, da tutti conosciuto con il soprannome di “Gavino”, è scomparso l’11 dicembre 2021 all’età di 27 anni a causa di un malore. Grande appassionato di sport, tifoso in particolare di calcio e basket, da allora è ricordato con iniziative molto partecipate realizzate dalla famiglia e dagli amici, compresa “La notte di Gavino” che si svolge il 22 settembre di ogni anno in occasione del compleanno di Andrea e ha consentito di raccogliere i fondi utilizzati tra l’altro per la decorazione della rotatoria. Oltre a una targa che ricorda Gavagna, la rotatoria presso lo stadio Mazzola – all’incrocio tra le vie Dante Di Nanni, della Resistenza, Ugo Bassi e Trasversale Marecchia, vicino al bar dove Andrea era solito ritrovarsi con gli amici – è stata infatti abbellita con un ulivo e alcune decorazioni floreali, allestiti in accordo con i Servizi tecnici comunali.