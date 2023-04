Rottura di una condotta idrica, interrotto il traffico su viale San Lorenzo in direzione Rimini-Riccione

A causa di una rottura di una condotta idrica su un allaccio privato, già in corso di riparazione, è stato interrotto il traffico su viale San Lorenzo: direzione Rimini Riccione con deviazione su viale Nervi e in direzione Riccione - Rimini con deviazione in viale Bergamo.

Le squadre di Hera sono intervenute prontamente, la riparazione si prevede possa concludersi entro le 16 di lunedì (17 aprile).