Da Rovigo al Playa del Sol, una giornata da ricordare per un gruppo di giovani profughi ucraini

Partiti il 22 giugno da Rovigo, 51 tra mamme e minori dai 9 mesi ai 17 anni, in direzione Riccione, ospiti alla Playa del Sol per una giornata di relax al mare. Organizzato da Ethika no profit con il contributo del Comune di Rovigo, questo evento benefico e gioioso è quasi più bello di un gemellaggio tra Ucraina e Italia, e tra Rovigo e Riccione. Le distanze e le necessità, creano vicinanza per dare gioia e un po’ di sole romagnolo a queste famiglie ed ai bimbi. Alla Playa del Sol, che ha offerto tutti i servizi gratuitamente, l’organizzazione è stata perfetta nonostante i tempi ridotti, con accoglienza davvero esemplare per queste famiglie: un buffet di benvenuto e di commiato, i giochi e l’animazione per i bimbi, la spiaggia, il mare. Una giornata piena di sorprese per tutti, che ha donato un po’ di gioia e sole con tanta cooperazione tra enti privati e pubblici. Un doveroso plauso va all’associazione Ethika di Padova, con la presidente Anna Mykhnyuk, che si è prodigata per i suoi compatrioti in modo encomiabile ed all’assessore Erika Alberghini del Comune di Rovigo che ha patrocinato e contribuito all’evento.

I gestori di Playa del Sol di Riccione, entusiasti di questa esperienza nuova e positiva, già guardano all’ipotesi di una replica. "Ne stiamo già parlando tra noi e con Barbara Muccioli direttrice di Playa del Sol, volentieri potremmo fare il bis magari allargando anche ad altri ospiti ucraini in Polesine. Sarebbe bello raddoppiare il numero magari con due pullman. E’ doveroso rimarcare la grandissima professionalità, gioia e umanità di tutto lo staff della Playa del Sol, che ha fatto sentire come a casa tutti gli ospiti della nostra piccola iniziativa. Grande professionalità e disponibilità anche da parte del vettore Granata Viaggi di Anguillara Veneta, che è stato preciso e sempre molto disponibile”, conclude la presidente di Ethika.