Rovinosa caduta all'interno del bosco con la mountain bike, ferito un uomo - FOTO

Brutto incidente nella mattinata di Pasqua per un biker di 47 anni di Villa Verucchio L'uomo, in sella alla propria mountain bike, si trovava in un percorso all'interno del bosco in zona Saiano, nel comune di Poggio Torriana quando per cause ancora in fase di accertamento ha perso il controllo del mezzo rovinando a terra e riportando traumi importanti al capo e al torace. A chiamare i soccorsi è stato un altro ciclista che, passando di lì e vedendo a terra l'uomo, ha allertato il 118. La centrale operativa ha inviato sul posto l’ambulanza, il Soccorso Alpino e Speleologico, Stazione M. Falco che ha così attivato la squadra della Valmarecchia. Presenti anche i Vigili del Fuoco. Il paziente è stato immobilizzato e posizionato sulla barella “portantina”, trasportato poi con tecniche alpinistiche verso la strada asfaltata e consegnato all’ambulanza che ha trasportato il 47enne all'ospedale di Rimini.