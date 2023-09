Rovinosa caduta con la mountain bike: soccorso un 47enne di Santarcangelo

Intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna per un biker che, a seguito di una rovinosa caduta, ha riportato una sospetta frattura alla clavicola. Il signore, di 47 anni e residente a Santarcangelo , questo primo pomeriggio si trovava in un gruppo di una quindicina di ciclisti sul sentiero 273 che dalla zona di Camposonaldo (comune di Santa Sofia) porta a località Pettola (comune di Galeata). L'uomo, a seguito della perdita di controllo della MTB, è caduto a terra riportando una sospetta frattura alla clavicola e ha accusato un forte dolore all'addome.

I compagni hanno subito chiamato la centrale operativa 118 che ha attivato il Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna stazione monte Falco. Sul posto si sono recate tre squadre territoriali: due provenienti da Pettola e un'altra da Camposonaldo. I volontari della stazione monte Falco hanno raggiunto il paziente insieme al personale dell'ambulanza di S.Sofia e contestualmente è stata richiesta l'attivazione di EliPavullo per il trasporto in ospedale dell'infortunato. Il personale sanitario ha stabilizzato il paziente e i volontari del Soccorso Alpino, dopo aver posto l'uomo sulla barella portantina, l'hanno trasportato all'elisoccorso, atterrato a circa un centinaio di metri dal luogo dell'incidente. Il signore è stato elitrasportato al Trauma center di Cesena per i controlli del caso