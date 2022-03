Rovinosa caduta durante il downhill, ciclista finisce in ospedale

Brutta avventura per un ciclista 24enne di Cesena che, nel pomeriggio di domenica, è stato protagonista di una rovinosa caduta in mountain bike. Il ragazzo stava affrontando una ripida discesa sul monte Pincio, poco lontano da Talamello, quando ha perso l'equilibrio finendo sullo sterrato del downhill. A dare l'allarme sono stati i compagni di escursione che hanno allertato i soccorritori facendo intervenire il 118 e il Soccorso alpino. Il 24enne, che è rimasto sempre cosciente, ha riportato un trauma cranico e toracico ed è stato trasportato in eliambulanza al "Bufalini" di Cesena dove le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni ai sanitari.