Rovinosa caduta mentre fa mountain bike, uomo trasferito in elicottero al Bufalini

Brutta caduta per un ciclista, mentre stava facendo mountain bike, nella zona di Santa Maria in Cerreto, sul territorio del Comune di Coriano. L’incidente è capitato attorno alle 14 di mercoledì (27 dicembre). L’uomo dopo essere stato sbalzato dalla sella, ha ricevuto il soccorso di altri cicloturisti presenti sugli stessi sentieri. Sul posto è intervenuta prima l’ambulanza del 118, poi si è reso necessario il trasporto al Bufalini di Cesena in elimedica. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Presenti per i rilievi anche gli agenti della Polizia locale.