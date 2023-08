Rovinosa caduta tra i monti del Friuli per una turista riminese, intervenuto il Soccorso Alpino

Tanto spavento per una escursionista riminese 79enne che, sui monti del Friuli, è rimasta coinvolta in una brutta caduta che ha reso necessario l'intervento del Soccorso Alpino. L'incidente è avvenuto tra le 10.30 e le 12.30 quando, dai primi riscontri, la signora si trovava in Val D'Arzino e stava scendendo verso il torrente omonimo percorrendo il sentiero scosceso che parte dalla località Curnila per raggiungere il corso d'acqua. All'improvviso sarebbe scivolata su delle placche rocciose procurandosi una distorsione alla caviglia e, impossibilitata a ripartire, ha dato l'allarme che ha attivato i soccorritori della stazione di Maniago. Soccorso Alpino e vigili del fuoco hanno raggiunto l'infortunata e, dopo averle applicato un tutore per bloccare l'arto, è stata imbarellata e riportata sulla strada. La 79enne ha quindi deciso di farsi accompagnare in pronto soccorso dai famigliari.