Rt in risalita ma Bonaccini rassicura: "Con tutta probabilità la regione resterà gialla"

Il presidente torna sul coprifuoco: "Discuteremo col Governo, non ho dubbi si prenderà la decisione più sensata, ma non vedrei un problema a spostare un po' avanti l'orario"

L'Emilia Romagna resterà probabilmente in "zona gialla" anche la prossima settimana. "Anche con Rt sopra l'1 ma con un rischio basso, con pochi ricoverati nei reparti Covid o in terapia intensiva e un numero inferiore ai 250 casi ogni 100.000 abitanti, si può rimanere gialli lo stesso, non è automatico il superamento dell'1 per andare in arancione", ha detto il governatore Stefano Bonaccini, intervenendo a Uno Mattina e confermando la richiesta di rivedere l'attuale criterio fondato sull'Rt (in risalita un po' in tutta Italia) per la classificazione del rischio nelle regioni.

"Erano misure entrate in vigore quando non si era partiti ancora con le vaccinazioni", ha sottolineato il governatore, ma "abbiamo milioni di persone che cominciano ed essere protette. La cosa curiosa potrebbe essere che si svuotano i reparti ospedalieri gravi, cala il numero di contagiati ogni 250.000 abitanti ma risale l'Rt. Sarebbe un bel paradosso". Nel corso dell'intervista, Bonaccini ha citato i dati attuali dell'Emilia-Romagna: meno di 200 pazienti in terapia intensiva, poco più di 1.000 nei reparti Covid, mentre attualmente i contagi sono poco più di 100 ogni 100.000 abitanti.

Bonaccini è tornato ad argomentare sulla restrizione del coprifuoco, attualmente fissato alle 22: "Discuteremo col Governo, non ho dubbi si prenderà la decisione piu' sensata, ma non vedrei un problema a spostare un po' avanti cià che viene chiamato il coprifuoco. Il Governo Draghi stesso aveva detto che a metà di questo mese, e siamo già più o meno in quel periodo, avrebbe preso in esame un eventuale spostamento in avanti del cosiddetto coprifuoco se le cose fossero andate meglio. Diciamo che le cose vanno decisamente meglio".