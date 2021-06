Ruba alcolici al supermercato e sferra calci e pugni alla polizia: arrestato

Nel tardo pomeriggio di venerdì è stato segnalato in questura un furto di bibite in un supermercato di via Flaminia. La volante giunta sul posto ha notato un giovane davanti al supermercato in compagnia di altre persone, intenti a consumare birre. Alla vista dei poliziotti ed in presenza di molti clienti, il ragazzo ha assunto un atteggiamento irruguardoso, sbeffeggiando gli agenti e offendendoli. Gli Agenti hanno ammonito il giovane, invitandolo ad assumere un atteggiamento consono e rispettoso, ma alla richiesta di mostrare un documento di identità il ragazzo ha continuato nei suoi atteggiamenti offensivi.

Visto il rifiuto di mostrare un documento di identità e di fornire le generalità, sul posto è giunta un’ulteriore volante al fine di accompagnare il ragazzo in Questura per l'identificazione. Il ragazzo ha così iniziato a sferrare calci e pugni verso i poliziotti, colpendo un agente alla spalla e al polso sinistro, rompendogli il cinturino dell’orologio e provocandogli una lesione dichiarata guaribile in 5 giorni. Dai controlli nel supermercato è stato poi accertato che a consumare il furto di birre era stato proprio il ragazzo accompagnato in Questura, e precisamente un ragazzo tunisino di 19 anni, arrestato per furto aggravato, oltraggio, violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.