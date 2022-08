Ruba la borsetta in spiaggia a una giovane turista, subito scoperto dai Carabinieri in borghese

Ruba la borsetta a una giovane turista austriaca, ma viene rintracciato e arrestato dai Carabinieri della stazione di Rimini-Porto. L’accaduto risale alla notte di venerdì (12 agosto): sulla base di quanto ricostruito dai militari la giovane 22enne, in compagnia di altri amici, ha lasciato per qualche minuto la propria borsa su un lettino in spiaggia, continuando la sua serata di svago in riva al mare. Della leggerezza del momento ne avrebbe però approfittato un 37enne, nordafricano, il quale notata la situazione, in particolare la borsetta incustodita, ne ha approfittato per impossessarsene.

Proprio in quel tratto di spiaggia, nelle vicinanze di Largo Boscovich, i Carabinieri erano intenti a eseguire uno specifico servizio in borghese contro i furti commessi ai danni dei turisti. L’uomo è stato così subito bloccato dopo aver preso la borsa per poi essere portato in caserma. Dopo gli accertamenti sulla sua identità, valutati anche altri elementi ritenuti rilevanti, è stato tratto in arresto con le accuse di furto e trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del Giudizio per direttissima.