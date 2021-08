Ruba cellulare in spiaggia, il malvivente incastrato dal Gps del telefonino

Giovedì mattina, intorno alle 11, una pattuglia della polizia di Stato è intervenuta a Marebello dove il gestore di una spiaggia aveva segnalato il furto di un telefonino. Il malvivente, dopo essersi aggirato tra i lettini, è entrato furtivamente nella cabina del bagnino impossessandosi dello smartphone e poi fuggire. La vittima, resasi conto del furto, ha chiamato il 112 e allo stesso tempo attivato la localizzazione del telefonino monitorando gli spostamenti del ladro e informando in tempo reale gli agenti. Questi ultimi, poco dopo, hanno rintracciato il malvivente che corrispondeva alla descrizione fatta dal bagnino. Fermato e perquisito, nelle sue tasche è spuntata la refurtiva. Ad essere portato in Questura per furto aggravato è stato un Marocchino 30enne irregolare in Italia.