Ruba il cellulare da un ombrellone nella spiaggia del Grand Hotel, fermato dagli agenti in borghese

E’ stata denunciata per furto una persona che aveva sottratto un cellulare di valore, da un ombrellone dello stabilimento balneare del Grand Hotel. Il fermo del sospettato, da parte della Polizia locale di Rimini, è avvenuto durante i servizi di giovedì pomeriggio, finalizzati alla prevenzione e alla sicurezza del territorio.

Gli agenti, che operavano in abiti civili sul Lungomare Tintori, lo avevano notato allontanarsi con fare sospetto dalla spiaggia del Grand Hotel. Sospetti confermati anche dopo un breve pedinamento, quando l’uomo è stato visto armeggiare frettolosamente su un cellulare, per togliere ed eliminare la Sim card. Da lì la decisione di intervenire, per fermare e identificare il giovane.

Da una successiva verifica fra i bagnanti dello stabilimento del Grand Hotel, la squadra giudiziaria della Polizia Locale, ha accertato che il telefono, di un certo valore, era stato da poco sottratto da una borsa lasciata sotto l’ombrellone e apparteneva a una famiglia di turisti stranieri in vacanza a Rimini.

Dopo aver acquisito la querela per il furto subito, il telefono - del valore stimato di circa 800 euro - è stato immediatamente restituito ai legittimi proprietari, che hanno ringraziato il personale della Polizia locale per la tempestività della risoluzione del furto. Riconoscenza espressa anche dal personale dipendete dello stabilimento balneare. Al termine delle indagini il cittadino straniero, classe '98, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto.