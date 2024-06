Ruba la bicicletta a un rider, il ladro individuato grazie alle telecamere di sicurezza

Quella bici elettrica, lasciata in sosta davanti all'ingresso del centro commerciale "Le Befane", ha fatto troppa gola a un malvivente che ne ha approfittato per rubarla. Il proprietario, un rider che si trovava all'interno della struttura in attesa di prelevare l'ordine per la consegna, appena uscito verso le 19.30 si è ritrovato appiedato e ha chiesto l'intervento di una pattuglia delle Volanti. Il personale della Questura è così arrivato sul posto e ha visionato i filmati delle telecamere a circuito chiuso che sorvegliano la zona. Gli occhi elettronici hanno "catturato" il ladro in azione e, gli agenti, lo hanno riconosciuto in quanto vecchia conoscenza delle forze dell'ordine e sono partiti alla sua ricerca. Il malvivente è stato individuato, poco dopo, nella zona di Miramare mentre pedalava sulla bici rubata. Fermato, è stato denunciato a piede libero per furto e nei suoi confronti sono state avviate le procedure per l'espulsione dall'Italia mentre la due ruote è stata riconsegnata al proprietario.