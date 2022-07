Ruba merce dal supermercato e poi aggredisce l'addetto alla sicurezza: arrestato

Venerdì sera la Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto un ragazzo marocchino per il reato di tentata rapina impropria. Alle 19.45 una volante della Polizia di Stato è intervenuta in un supermercato di Via Della Fiera poichè era arrivata una chiamata per un tentativo di furto di merce da parte di un uomo. Giunti sul posto i poliziotti, dopo aver individuato il richiedente, hanno notato come lo stesso, insieme a un addetto alla sicurezza, era intento a contenere l’ira del soggetto appena fermato.

In effetti l’uomo, poco prima, si era mosso con fare sospetto tra le corsie prelevando della merce che ha riposto, in un primo momento, nel carrello, ma subito dopo l'ha nascosta nel suo zaino. Una volta alle casse le ha oltrepassate senza nessun tipo di pagamento. Scoperto sul fatto, l’uomo ha dato subito in escandescenza spintonando un addetto alla sicurezza. L'aggressività è continuata anche davanti ai poliziotti, i quali con non poca fatica hanno restituito la merce rubata al gestore del supermercato.

In considerazione dei fatti accaduti, l'uomo è stato accompagnato in Questura e tratto in arresto, in attesa del giudizio direttissimo che si terrà presso il Tribunale di Rimini.