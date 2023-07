Ruba un orologio e una radio da un'auto in sosta, scoperto con la refurtiva in una stanza di hotel

Trovato in possesso di apple watch e autoradio rubati, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Rimini hanno tratto in arresto un cittadino albanese, 37enne, con l'accusa di furto aggravato. Nel corso del pomeriggio di domenica (30 luglio), a seguito di una segnalazione che indicava un uomo armeggiare con vari oggetti e in modo sospetto sul balcone dell’hotel presso cui era ospite, i militari hanno eseguito un controllo e nella stanza in cui alloggiava sono stati rinvenuti alcuni oggetti di valore dei quali l’uomo non è stato in grado di riferire in merito alla provenienza e che, per come si presentavano, apparivano non di sua proprietà.

Un ulteriore e approfondito controllo di tali oggetti, anche attraverso l’utilizzo di specifiche applicazioni, ha consentito ai Carabinieri di rintracciarne il proprietario, il quale ha confermato che si trattava di beni a lui sottratti in seguito a un furto commesso sulla propria autovettura e avvenuto nella stessa mattinata.

Verificata, pertanto, l’origine illecita degli oggetti, il fermato è stato tratto in arresto per il reato di furto aggravato e condotto nelle camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Rimini in attesa di essere giudicato dall’Autorità Giudiziaria con rito per direttissima previsto durante le prossime ore.