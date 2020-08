Ruba un portafogli e un cellulare da un'auto parcheggiata: arrestato per furto aggravato

Aveva lasciato per alcuni minuti la borsa incustoduta sul sedile della sua auto e si era seduta per chiacchierare nella macchina dell'amico, parcheggiata poco distante. Una manciata di minuti e la donna ha sentito il rumore dell'allarme dell'auto. La proprietaria è subito accorsa per controllare e ha visto un uomo allontanarsi.

Il ladro, un 32enne di origine della Repubblica Ceca già noto alle forze dell'ordine, era riuscito a rubare il cellulare del valore di circa 1.40 euro e il portafogli della donna che conteneva oltre 200 euro. Un colpo messo a segno mercoledì intorno alle 18.30, tra viale Principe Amedeo e via Nazario Sauro, a Rimini. Immediata la segnalazione alla polizia che, grazie anche all’identikit fornito dalla vittima, è riuscita ad individuare subito il colpevole. Alle domande degli agenti, che lo hanno messo alle strette, il 32enne ha ammesso il furto e riconsegnato la refurtiva nascosta sotto la maglia. Per il ladro, che aveva già precedenti simili, è scattato l’arresto per furto aggravato.