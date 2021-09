Ruba uno zaino in spiaggia: arrestato dalla polizia di Stato

Si è conclusa con le manette la stagione dei furti in spiaggia per un 31enne senegalese, già noto alle forze dell'ordine e irregolare in Italia, arrestato dalla polizia di Stato nel pomeriggio di mercoledì. Gli agenti della Volante, intorno alle 13.30, erano intervenuti sulla spiaggia del Bagno 89 dopo che era stato segnalato il furto di uno zaino. La vittima, ascoltata dal personale della Questura, ha spiegato di aver visto un giovane di colore che si aggirava sotto l'ombrellone e dopo aver afferrato la borsa era scappato a piedi. Grazie alla descrizione del malvivente, gli agenti che avevano iniziato le ricerche dell'uomo sono riusciti ad individuare un soggetto che presentava tutte le caratteristiche del ricercato e lo hanno bloccato. Identificato per il 31enne, in suo possesso è stata ritrovata la refurtiva e dopo averla riconsegnata alla vittima il ladro è stato portato in Questura dove è stato arrestato per tentato furto aggravato