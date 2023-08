Ruba uno zaino in spiaggia e spacca il naso all'inseguitore

Violento tafferuglio, nel tardo pomeriggio di lunedì, sulla spiaggia libera di Rimini in piazzale Boscovich dove un malvivente dopo aver rubato uno zaino a una coppia di turisti ha spaccato il naso a un ragazzo che cercava di inseguirlo. L'allarme è scattato intorno alle 19.30 quando un tunisino 20enne, approfittando della distrazione delle vittime, si è impossessato della borsa per poi fuggire. Sono stati gli stessi proprietari che, accortisi di quanto stava succedendo, hanno chiesto aiuto e alcuni presenti si sono messi all'inseguimento del malvivente. Il tunisino, accerchiato dagli inseguitori, nel tentativo di scappare ha aggredito uno di questi con un pugno fuggendo nuovamente prima di essere bloccato definitivamente. Nel frattempo, in piazzale Boscovich è arrivata la Volante della polizia di Stato con gli agenti che hanno ammanettato il 20enne e chiesto l'intervento di un'ambulanza del 118 per soccorrere il ferito oltre a riconsegnare la refurtiva ai legittimi proprietari. Mentre il ladro si trovava ancora sul posto, un giovane ha avvicinato gli agenti raccontando che, poco prima, lo stesso tunisino aveva cercato di strappargli dal polso un Apple Watch. Il nordafricano è stato quindi portato in Questura e arrestato per tentata rapina impropria e denunciato a piede libero per tentato furto e lesioni personali. Dopo una notte in camera di sicurezza, il malvivente è stato processato per direttissima nella mattinata di martedì.