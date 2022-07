Ruba uno zaino sotto gli ombrelloni, catturato il "topo da spiaggia"

A dare l'allarme, nel pomeriggio di lunedì, sono stati gli stessi bagnanti che insospettiti dalla presenza di un giovane che si aggirava tra gli ombrelloni hanno iniziato a tenerlo d'occhio fino a quando ha afferrato uno zaino lasciato incustodito e ha tentato di scappare. I vacanzieri dello stabilimento di Marina Centro, oltre a chiamare la Polizia di Stato, sono riusciti a bloccare il malvivente e a trattenerlo fino all'arrivo delle divise. Identificato per un 23enne, già noto alle forze dell'ordine e sottoposto al foglio di via dal comune di Rimini, il ladro è stato trovato in possesso sia dello zaino appena rubato che ad altri due sottratti in precedenza. Mentre erano in corso gli accertamenti, sul posto è arrivata una delle vittime che ha potuto riottenere i suoi averi. Il 23enne, invece, è stato portato in Questura e arrestato per furto aggravato e continuato oltre che denunciato per inosservanza del provvedimento del foglio di via.