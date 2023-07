Ruba uno zaino e viene scoperto dagli agenti fuori servizio, riconosciuto grazie alle telecamere

Nella mattinata di martedì (11 luglio) alcuni agenti della Polizia di Stato aggregati a Rimini per i servizi estivi, liberi dal servizio, hanno tratto in arresto un cittadino straniero resosi responsabile del reato di Resistenza a Pubblico Ufficiale.

Nello specifico, attorno alle 11 del mattino, gli agenti apprendevano da un addetto alla reception dell’hotel dove sono alloggiati di un furto avvenuto poco prima.

I poliziotti, visionando le telecamere di videosorveglianza dell’hotel, hanno notato un uomo che accedeva nella stanza adiacente alla reception e prelevava uno zaino appartenente al dipendente che li aveva avvisati del furto. Successivamente, mentre gli agenti parlavano con la persona derubata, hanno visto transitare nei pressi dell’hotel due uomini, uno dei quali corrispondente al presunto autore del furto. Pertanto hanno deciso di fermarlo.

L’uomo ha poi tentato la fuga, colpendo gli agenti fuori servizio anche con calci e pugni, ma prontamente è poi stato fermato. Approfondito il controllo, lo straniero è stato trovato in possesso, all’interno del suo borsello, di un taglierino, due cellulari non a lui appartenenti provento di furto e di una carta di credito intestata a una persona diversa.

In virtù dei fatti accaduti, l’uomo è stato arrestato in attesa del rito direttissimo previsto nelle prossime ore, a seguito del quale gli è stato imposto l’obbligo di presentazione alla P.G. nella città di residenza. Inoltre è indagato, in stato di libertà, per il reato di Furto aggravato, Ricettazione e Possesso di armi od oggetti atti a offendere.