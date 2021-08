Rubano al supermercato, ma i poliziotti li acciuffano: portati in Questura uno dei due tenta la fuga

Hanno fatto incetta di generi alimentari all'interno di un supermercato di Marina Centro, a Rimini. Dopo aver preso il loro bottino due uomini, di origine tunisina, sono fuggiti via senza pagare. All’uscita del supermercato però i due malviventi sono stati fermati da un passante allertato da un dipendente del negozio, ma i due dopo averlo spintonato e minacciato si sono dati alla fuga.

Il passante, in contatto telefonico con la Sala Operativa della Questura, ha indicato la direzione di fuga dei malviventi, descrivendoli minuziosamente senza perderli di vista. In pochi minuti i poliziotti hanno intercettato i due soggetti nei pressi di Piazzale Fellini, i quali hanno subito ammesso l’addebito. Non appena sono stati accompagnati negli uffici, approfittando di un momento di distrazione dei poliziotti intenti a redigere gli atti, uno dei due ha tentato la fuga dirigendosi verso l’uscita principale della Questura, opponendo resistenza con calci e pugni verso i poliziotti al fine di impedire la propria restrizione nelle camere di sicurezza.

Per la condotta criminosa posta in essere i due, un 19enne e un 29enne, entrambi irregolari sul Territorio italiano, sono stati arrestati per rapina impropria in concorso. Il rapinatore che ha tentato la fuga dovrà rispondere anche del reato di resistenza a pubblico ufficiale. Entrambi sono stati trasferiti in carcere a Rimini per l’udienza di convalida.