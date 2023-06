Rubano capi d'abbigliamento e poi colpiscono il negoziante: arrestati due ragazzi

Venerdì i Carabinieri di Rimini hanno tratto in arresto un 22enne ed un 19enne italiano, gravemente indiziati del delitto di rapina aggravata, in concorso. Per come ricostruito dal personale operante, i due indagati, dopo essere entrati all’interno di un negozio si sarebbero impossessati di capi di abbigliamento, venendo sorpresi dal gestore. Essendo stati sorpresi si sono dati alla fuga venendo rincorsi e poi fermati dal proprietario e, nel tentativo di liberarsi, non hanno esitato a strattonarlo ed a colpirlo al fine di assicurarsi la fuga, procurando così lesioni alla vittima del tentativo di furto, venendo poi prontamente bloccati dai Carabinieri che nel frattempo erano stati chiamati tramite il 112. La refurtiva interamente recuperata è stata restituita all’avente diritto. I due, espletate le formalità di rito, sono stati dichiarati in arresto e tradotti presso il carcere di Rimini a disposizione del giudice.