Rubano i costumi da bagno, i ladri: "Avevamo preso Lsd, non ricordiamo"

Si è svolta lunedì mattina l'udienza di convalida dell’arresto e giudizio per direttissima dei due cittadini stranieri, originari di Cuba e del Perù, che sabato notte erano stati arrestati a Riccione per furto aggravato in concorso per essersi impossessati di due pantaloncini da bagno del valore di 190 euro.

In base alla imputazione rischiavano dai due ai sei anni di reclusione. Difeso dall’avvocato Luigi Delli Paoli il cittadino peruviano ha patteggiato 8 mesi, pena sospesa, avendo il giudice accolto la richiesta della difesa di riqualificare i fatti nella fattispecie meno grave del delitto tentato, in quanto è emerso che i due sudamericani potevano essere fermati prima di allontanarsi dal negozio in cui avevano sottratto la merce.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Entrambi gli imputati hanno raccontato di aver assunto sostanza lsd per poi non ricordare se non a grandi linee quanto accaduto. Medesima pena anche per l’altro imputato di nazionalità cubana. Entrambi sono stati rimessi immediatamente in libertà.