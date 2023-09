Rubano l'incasso della legatoria e aggrediscono il titolare, due donne fermate dai Carabinieri

Durante le scorse ore, i Carabinieri della Stazione di Rimini-Porto hanno tratto in arresto in flagranza due donne, entrambe domiciliate in provincia, per l’ipotesi di accusa di rapina impropria in concorso. Secondo quanto ricostruito dai militari le due donne, di 22 e 25 anni, approfittando di un momento di distrazione del titolare, sarebbero state sorprese nella serata di domenica (10 settembre) mentre asportavano denaro contante - per un totale di 550 euro - all'interno di un negozio di legatoria di via Matteotti. Per assicurarsi la fuga, le due non avrebbero esitato ad aggredire, strattonare e trascinare per qualche metro a bordo della loro auto il proprietario del negozio.

I Carabinieri sono quindi intervenuti tempestivamente a seguito di segnalazione sull'utenza di emergenza 112. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita al legittimo proprietario. Espletate le formalità di rito, una delle donne è stata trasferita presso la Casa Circondariale di Forlì, mentre l'altra, considerato il suo avanzato stato di gravidanza, è stata posta in libertà rimanendo comunque indagata in relazione ai successivi sviluppi procedimentali.