Gli rubano soldi e cellulare al distributore, riconosce al mercato i presunti responsabili e li fa arrestare

Un giovane riconosce due persone, presunti autori di una rapina nei suoi confronti, e li fa arrestare. L’episodio del furto risale allo scorso 7 settembre: l’uomo ha raccontato che tre persone gli si sono avvicinate nei pressi di un distributore, e dopo averlo aggredito gli avrebbero rubato contanti (per 460 euro), uno smartphone e del tabacco. Dopo giorni di distanza dall’accaduto il ragazzo si ritrova faccia a faccia con i presunti responsabili del furto: accade nelle vicinanze del Mercato Coperto di Rimini nella giornata di mercoledì scorso. E’ a quel punto che viene richiesto l’intervento della Polizia. Gli agenti, giunti sul posto, hanno fermato due sospettati, che si trovavano in via IV Novembre. Entrambi i presunti responsabili sono stati arrestati e portati in carcere, in attesa dell’interrogatorio di convalida. Nel frattempo proseguono le indagini per risalire alla terza persona presente al distributore.